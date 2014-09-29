В Москве водитель сбил женщину с трёхлетним ребеноком

В пятницу, 22 октября, в Москве на Домодедовской улице водитель сбил женщину с коляской. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, что водитель не справился с управлением после столкновения с другим автомобилем и вылетел на тротуар. В этот момент там проходила женщина с двумя детьми.
В результате происшествия трехлетний ребенок получил травму головы и ушиб голени, его экстренно госпитализировали. Мать и второй ребенок не пострадали.
По факту происшествия проводится проверка.
Видео: Telegram / 112
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все