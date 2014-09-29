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В Москве водитель сбил женщину с трёхлетним ребеноком

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Мальчик был экстренно госпитализирован.

В пятницу, 22 октября, в Москве на Домодедовской улице водитель сбил женщину с коляской. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях. 

На кадрах видно, что водитель не справился с управлением после столкновения с другим автомобилем и вылетел на тротуар. В этот момент там проходила женщина с двумя детьми. 

В результате происшествия трехлетний ребенок получил травму головы и ушиб голени, его экстренно госпитализировали. Мать и второй ребенок не пострадали. 

По факту происшествия проводится проверка.

Видео: Telegram / 112

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Категории: Тема дня,

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