В Москве студентка МГУ убила дедушку

Подозреваемая рассказала, что защищалась.

В Москве задержали 20-летнюю девушку, которая зарезала родного дедушку. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов подозреваемая рассказала, что она защищалась.

Я убила своего деда. Я от него защищалась, он на меня напал, и мне пришлось таким образом защищаться. Я убила его ножом. В шею и живот. И еще, по-моему, один раз в голову.

подозреваемая

По предварительной информации, между девушкой, который учится в МГУ, и ее родственником произошла словесная перепалка, в ходе которой она схватила кухонный нож и нанесла дедушке множественные смертельные ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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