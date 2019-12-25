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В Подмосковье ребенок проглотил более 20 магнитов
Сегодня, 16:37
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В Подмосковье ребенок проглотил более 20 магнитов

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Ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии и был незамедлительно прооперирован.

В Подмосковье медики спасли жизнь 3-летнему малышу, проглотившему магнитики.

РИА Новости сообщает, что медики Московской областной больницы имени Розанова в подмосковном Пушкино спасли жизнь 3-летнему ребенку. Малыш поступил в больницу с сильными болями в животе, кишечной непроходимостью и высокой температурой. При обследовании выяснилось, что в кишечнике находится посторонний предмет.

Состояние маленького пациента резко ухудшалось, и малыш был экстренно прооперирован. Из его кишечника извлекли 21 магнит. В животе начался перитонит. При попадании даже двух магнитов может наступить смерть.  Но медики успешно провели операцию. 

Сейчас мальчик идет на поправку и уже выписан из больницы.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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