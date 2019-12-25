В Подмосковье ребенок проглотил более 20 магнитов

В Подмосковье медики спасли жизнь 3-летнему малышу, проглотившему магнитики.
РИА Новости сообщает, что медики Московской областной больницы имени Розанова в подмосковном Пушкино спасли жизнь 3-летнему ребенку. Малыш поступил в больницу с сильными болями в животе, кишечной непроходимостью и высокой температурой. При обследовании выяснилось, что в кишечнике находится посторонний предмет.
Состояние маленького пациента резко ухудшалось, и малыш был экстренно прооперирован. Из его кишечника извлекли 21 магнит. В животе начался перитонит. При попадании даже двух магнитов может наступить смерть. Но медики успешно провели операцию.
Сейчас мальчик идет на поправку и уже выписан из больницы.
Ранее:В Свердловской области нашли тело пропавшей 3-летней девочки
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все