В Подмосковье ребенок проглотил более 20 магнитов

Ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии и был незамедлительно прооперирован.

В Подмосковье медики спасли жизнь 3-летнему малышу, проглотившему магнитики.

РИА Новости сообщает, что медики Московской областной больницы имени Розанова в подмосковном Пушкино спасли жизнь 3-летнему ребенку. Малыш поступил в больницу с сильными болями в животе, кишечной непроходимостью и высокой температурой. При обследовании выяснилось, что в кишечнике находится посторонний предмет.

Состояние маленького пациента резко ухудшалось, и малыш был экстренно прооперирован. Из его кишечника извлекли 21 магнит. В животе начался перитонит. При попадании даже двух магнитов может наступить смерть. Но медики успешно провели операцию.

Сейчас мальчик идет на поправку и уже выписан из больницы.

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