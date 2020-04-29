Временные госпитали оборудуют и в Подмосковье.

В Москве развернут временные госпитали на 10 тысяч коек. Об этом изданию "Коммерсантъ" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что использование этих мест будет зависеть от динамики распространения COVID-19 в Москве в ближайшие дни. Собянин рассказал, что полевые госпитали могут оборудовать в ледовом дворце "Крылатское", 75-ом павильоне на ВДНХ, а также в автоцентре "Москва". Градоначальник отметил, что конечный список мест будет готов после завершения проработки.

Временные госпитали оборудуют и в Подмосковье, о чём рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, под них отдадут "Крокус Экспо" и парк "Патриот" министерства обороны.

Ранее мы уже сообщали, что павильоны на ВДНХ могут отдать под госпитали для лечения коронавируса.

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