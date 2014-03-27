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В Москве полиция задержала кандидата в депутаты Госдумы от "Яблока" Кирилла Гончарова

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Политику вменяют статью о неповиновении полиции. 

В Москве задержали кандидата в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Кирилла Гончарова. Об этом он лично написал в своем телеграм-канале.

Полицейские взяли политика на встрече с жителями района Дорогомилово, посвященной незаконному строительству. Вместе с Гончаровым задержали двух волонтеров его предвыборного штаба. 

Политика доставили в ОВД Дорогомилово до утра. Ему вменяют статью о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. 

Видео: Facebook/Кирилл Гончаров

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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