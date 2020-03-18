Столько человек нарушает запрет на перемещение по данным "Безопасного города".

В Москве полицейские с помощью камер поймали 200 нарушителей карантина. Именно такое количество нарушителей зафиксировала система Безопасный город. Об этом в среду, 18 марта журналистам "ТАССа" сообщил столичный глава ГУ МВД Олег Баранов. Чиновник выступил на заседании в Мосгордуме.

По последним данным в РФ зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. Из них только десять человек инфицировались непосредственно на территории страны. Ранее стало известно, что власти Москвы собрались выслать из страны около сотни человек. Это связано с нарушением гражданами режима пребывания в России.

Ранее под Воронежем госпитализировали пять человек с подозрением на COVID-19.

