Сейчас в местных стационарах находятся 16 человек с подозрением на коронавирус.

Под Воронежем госпитализировали пять человек с подозрением на COVID-19. Об этом сообщили представители областного правительства. Речь идет о местных жителях, которые прибыли после заграничного путешествия. Большинство пациентов побывало сразу в нескольких эпидемически неблагополучных странах. Известно, что одна семейная пара ездила в ФРГ, другая - В Белоруссию, Польшу и Испанию. Еще один мужчина побывал во Франции и Швейцарии. Последняя девушка прилетела из Польши.

Всего в стационарах находятся 16 человек: в ОДКБ №2 — 6, в Новоусманской районной больнице — 9, в Борисоглебской РБ — 1 прокомментировали медики

С 17 марта в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. С 14 по 17 марта в Воронеже в больницу направили шесть человек, которые вернулись из Европы. У всех пациентов тесты на коронавирус показали отрицательный результат. На данный момент подтвержденных случаев заболевания в регионе не зафиксировано.

Ранее жительница США рассказала, как в Америке проходит карантин в связи с коронавирусом.