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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

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Следователи нашли рядом с телом предсмертную записку.

В Москве найден мертвы генеральный директор строительной компании "Пионер"  Андрей Грудин. По предварительной информации мужчина совершил самоубийство. 

РБК сообщает, что тело бизнесмена было обнаружено в офисе на Малой Пироговской улице. При нем также нашли записку, где говорилось о высокой долговой нагрузке. По факту происшествия начато расследование. 

Компания "Пионер" является одним из самых крупных московских застройщиков. Она также работал на рынке Санкт-Петербурга. По данным РБК в 2019 году выручка компании и ее дочерних компаний составила 40 млрд руб., а годовая прибыль — 7,59 млрд руб. 

Фото: сайт ГК "Пионер"

Видео: YouTube / Группа Компаний Пионер

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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