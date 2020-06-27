В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Следователи нашли рядом с телом предсмертную записку.

В Москве найден мертвы генеральный директор строительной компании "Пионер" Андрей Грудин. По предварительной информации мужчина совершил самоубийство.

РБК сообщает, что тело бизнесмена было обнаружено в офисе на Малой Пироговской улице. При нем также нашли записку, где говорилось о высокой долговой нагрузке. По факту происшествия начато расследование.

Компания "Пионер" является одним из самых крупных московских застройщиков. Она также работал на рынке Санкт-Петербурга. По данным РБК в 2019 году выручка компании и ее дочерних компаний составила 40 млрд руб., а годовая прибыль — 7,59 млрд руб.

Фото: сайт ГК "Пионер"

Видео: YouTube / Группа Компаний Пионер