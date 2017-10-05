В Москве горит здание на Новослободской

В Москве горит офисное здание на Новослободской, 16

В соцсетях жители Москвы активно обсуждают и выкладывают фотографии о горящем торговом центре. В этом здании находится филиал крупного банка, несколько ресторанов, магазинов и офисы.

Очевидцы сообщают, что пожарные не сразу смогли найти источник возгарания, так как сначала дым шел с торца комплекса. Все находящиеся эвакуированы.

Запах дыма работники почувствовали еще в 10 утра. Очевидцы видели, как огонь переметнулася с крыши одного здания на другое. Пожарные прибыли в 11:30. и через какое-то время все вернулись на рабочие места. Пожар обошелся без жертв.

Фото и видео: instagram / anniejour , pretty_1_katty



