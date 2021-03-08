В Москве готовые к подъему заболеваемости COVID-19

«Ковидные» мощности будут сохранены в столице до конца 2021 года.

В случае роста заболеваемости COVID-19 в Москве, городские власти смогут с этим справиться. Об этом в эфире "России 24" заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Мы не делаем прогнозы <…> ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью. На сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий

Анастасия Ракова

Замиститель Собянина добавила, что все "ковидные" мощности будут сохранены до конца 2021 года, даже в том случае если в столице не будет ни одного больного коронавирусом.

Видео: YouTube / Россия 24