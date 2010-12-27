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В Москве киргиз пойдет под суд за попытку изнасилования журналистки НТВ
Сегодня, 15:17
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Shdaria
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В Москве киргиз пойдет под суд за попытку изнасилования журналистки НТВ

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Журналистку телеканала НТВ пытался изнасиловать уроженец Кыргызстана. Насильник ждет суда.

31 августа ночью в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали киргиза, который хотел изнасиловать журналистку телеканала НТВ, об этом сообщает "Политэксперт"

Как рассказали сотрудники полиции, задержанный мужчина оказался кавказской национальности. 31 августа приблизительно в 3 часа ночи напал на журналистку на улице Профсоюзной. Между гаражей он силой повалил жертву на землю и стал раздевать ее, чтобы удалось совершить действия насильственного характера. Девушка активно препятствовала этому, от чего насильник, возможно, испугался и скрылся. Женщина подала заявление в полицию. 

Через некоторое время полицейские задержали мужчину из Кыргызстана, позже он признал свою вину. В отношении насильника возбуждено уголовное дело, в скором времени состоится суд по данному делу. 

Теги: журналистку нтв изнасиловали , новости , новости россии , происшествия
Категории: Лента новостей Новости России

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