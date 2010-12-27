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В Московском районе сбили мужчину
Сегодня, 13:55
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nadiputintseva
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В Московском районе сбили мужчину

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Меньше чем через сутки с открытия после ремонта проезда по Пулковской, сбили мужчину

22 октября утром недалеко от метро «Звездная» сбили мужчину. Около недели Пулковская была перекрыта в связи с укладкой нового асфальта. Сегодня ночью проезд был снова открыт для движения.

В Московском районе сбили мужчину

Как сообщают очевидцы, авария произошла на Пулковской возле дома 7. Автомобиль отечественного производителя сбил мужчину на пешеходном переходе. Вовремя подоспевшая скорая оказала пострадавшему необходимую помощь. Судя из фотографий, мужчина не получил серьезных травм.

В Московском районе сбили мужчину

ГИБДД устанавливает причину ДТП. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: дтп , новости спб
Категории: ДТП

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