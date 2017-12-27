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На Варшавской улице подросток прыгнул с балкона 3-го этажа, чтобы убежать от "жестоких" родителей
Сегодня, 8:17
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lesjasap
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На Варшавской улице подросток прыгнул с балкона 3-го этажа, чтобы убежать от "жестоких" родителей

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В Московском районе несовершеннолетний "убежал" от родителей через окно.

В Московском районе школьнику пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа, чтобы спастись от жестокости родителей. В настоящее время юношу отвезли в пятую городскую детскую больницу имени Филатова. 
 
Сообщается, что дерзкий “побег” из своей квартиры 16-летний петербуржец совершил из-за проблем с родственниками. Мальчик прыгнул с балкона дома номер 10 по  Варшавской улице. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали молодого человека. Сейчас он находится в стационаре на Бухарестской улице. 
 
Правоохранительные органы занимаются проверкой данного происшествия. Изучаются материалы дела. 
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Теги: детская больница имени филатова , московский район , подросток , родители
Категории: Новости СПб Происшествия

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