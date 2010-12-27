Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Во вторник, 1 октября, стало известно о том, что в Московском районе петербуржец жестоко избил бывшую жену и ее сожителя. Сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел 29 сентября у дома 9 по Пулковскому шоссе. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что бывший муж избил ее. Кроме того, мужчина подрался с новый избранником экс-супруги. Горожанка написала заявление. Правоохранители задержали нападавшего.

Впоследствии задержанный тоже написал заявление. Мужчина утверждал, что его бывшая жена и ее сожитель, применив физическую силу, похитили его мобильный телефон и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по стать "разбой". У женщины изъят мобильный телефон бывшего мужа. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщали о том, что приезжий рецидивист ограбил салон связи на Васильевском острове.

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