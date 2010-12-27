В Московском районе несовершеннолетний c ножом нападал на торговые точки

Школьника удалось задержать.

Вечером 8 августа несовершеннолетний подросток прошелся по Московскому району Петербурга с холодным оружием. Школьник зашел в несколько торговых заведений с угрозами. От действий малолетнего бандита финансово пострадали владельцы цветочной лавки, салона красоты и продуктового магазина. Деньги отдали две продавщицы. Однако, флористы оказали юноше сопротивление и не отдали честно заработанное. Им удалось выгнать хулигана из помещения.

Полиция установила, что первыми на преступном пути 16-летнего юноши оказался цветочный магазин. Оттуда он ушел ни с чем, но продолжил свой маршрут. В других местах ему повезло больше: он нажился на испуге персонала. В салоне красоты мигрантка из Азербайджана отдала налетчику выручку из кассы. Мальчик получил тысячу рублей. Позже он украл в продуктовом сумочку. В ней находилось пять тысяч рублей и документы владелицы точки.

Петербуржца удалось поймать. Во время променада его задержали правоохранительные органы. Оперативники возбудили уголовное дело по статье за разбой.

Фото: Piter.tv