В пожаре никто не пострадал.

Во вторник, 2 апреля, в Московском районе из-за пожара в детском саду эвакуировали 15 человек. Об этом сообщает 78.ru ссылаясь на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в учреждении на Кузнецовской улице, 42. Так в доме, где вспыхнул пожар, на первом и втором этажах расположен детский сад, а остальная часть здания отдана под жильё.

Как оказалось, в подвале загорелся мусор. В МЧС уточнили, что никто из воспитанников и персонала детского сада не пострадал.

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Фото:pixabay