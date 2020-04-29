Говорят, могут появится новые симптомы.

В Минздраве предупредили о коварстве коронавируса. Заявление сделал глава ведомства Михаил Мурашко в беседе с агентством "РИА Новости".

По его словам COVID-19 может внезапно поменять курс, из-за чего после улучшения здоровья заболевшего могут наступить новые симптомы. Мурашко подчеркнул, что этот момент важно не упустить.

Подхватить его вовремя, откорректировать терапию. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр добавил, что для эффективности лечения крайне важно выстроить правильное взаимодействие пациента и лечащего врача.

Ранее глава Минздрава предостерёг граждан от поездок на майские праздники.

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