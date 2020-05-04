В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Медики в РФ зарегистрировали из 1356 летальных исхода.

Низкая смертность от COVID-19 в России объясняется быстротой оказания и качеством медицинской помощи. Об этом в на YouTube-канале "Соловьев LIVE" сказала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем

Елена Малинникова

Малинникова отметила, что смертность высчитывается из соотношения числа умерших от коронавирусной инфекции к средней численности населения. По ее словам от COVID-19 в России умирает каждый 5,5 пациент на миллион человек

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 145 268 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За сутки от коронавируса в России излечилось 1 456 человек. За весь период пандемии — 18 095 человек. Медики зарегистрировали из 1356 летальных исхода.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE