Названы три самые опасные инфекции в России

В ведомстве рассказали о статистике заболеваний.

Гепатит представляет наибольшую опасность для взрослого населения России. Об этом СМИ рассказал главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова.

По словам эксперта, заболевание печени является одной из первых проблем россиян. Но, несмотря на это, настоящий момент ученые сильно продвинулись в современных методах лечения. На второе место специалист поместила корь, а на третье – ВИЧ.

Ранее доктор Александр Мясников назвал привычные лекарства россиян опасными для здоровья.

Фото: открытые источники