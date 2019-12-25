Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности.

В Минтруде заявили, что почти 20 миллионов россиян относятся к категории бедных. С таким заявлением выступил глава ведомства Антон Котяков на заседании фракции "Единой России".

На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения. Антон Котяков, министр труда РФ

По его словам, этот процент эквивалентно почти 20 миллионам человек.

Ранее мы писали, что каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности. Информация об этом содержится в бюллетени Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности" за 2018 год, пишет РБК. В документе сказано, что 22,9% детей в России живут за чертой бедности. Отмечается, что в 2017 году эта доля составляла 26%. Росстат отмечает, что всплеск детской бедности был зафиксирован в 2015 году — когда процент бедных детей резко вырос с 20,7% до 27,4%.

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