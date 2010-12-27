В Минтрансе готовят ответ на санкции США

Минтранс РФ готовит ответ на санкции, введенные США.

Министерство транспорта России готовит ответные меры на санкции, введенные США. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на "Медузу", об этом заявил глава ведомства Максим Соколов.

О каких конкретно мерах идет речь – неизвестно. Я не буду анонсировать, мы работаем над этим", — сказал Соколов.

Напоминаем, что 13 апреля в Госдуму был внесен законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". Также депутаты предложили выпускать американские товары без разрешения правообладателя. Помимо этого, Минтранс России может увеличить сборы авиакомпаний на полеты над территорией страны. Их величину утверждает как раз ведомство Максима Соколова.