В Минпромторге заявили о стабилизации цен на продукты в России

Куриные яйца подешевели, как и "борщевой набор".

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал "РИА Новости" о стабилизации цен на продукты в России. Он также подчеркнул, что подешевели овощи из "борщевого набора".

По его словам, этому способствовали поручения правительства по расширению канала продаж. Так, в регионах стало проводиться больше ярмарок, таким образом небольшим хозяйствам стало проще сбывать продукцию.

Как отметил Еввтухов, сейчас подешевели куриные яйца, которые в начале этого года росли в цене.

Подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определенные трудности. Аналогичная ситуация по мясной группе, по мясу птицы. Виктор Евтухов, заместитель главы Минпромторга

Евтухов подчеркнул, что сейчас снижаются цены на овощи "борщевого набора". Влияют на это урожай, а также сезонны фактор.

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