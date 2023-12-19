Мантуров: Россия заранее готовится к санкциям ЕС, ищет новые альтернативные рынки для поставок

Глава Минпромторга РФ оценил очередное решение Совета Евросоюза.

Санкционное давление Евросоюза против Москвы наносит вред прежде всего европейским потребителям, так как конечная продукция для них становится дороже. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник пояснил, что остальные поставщики, понимая ситуацию, заинтересованы в прибыли и дополнительных преференциях. Эксперт заметил, что центр принятия решений по вопросам ограничений расположен от Европы "за пределами логики и в стороне".

Во главу угла ставится нарушение экономических и кооперационных связей. Продукция, которая либо производится, либо закупается у альтернативных поставщиков, наносит вред своим потребителям, потому что стоимость этой конечной продукции для европейского рынка будет дороже. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Напомним, что Совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет антироссийских санкций. В документе говорится о том, что вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Дополнительно ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения. В частности, речь идет о литиевых аккумуляторах и комплектующих для беспилотников. Брюссель ввел запрет на импорт с территории России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.

Мантуров отметил хороший рост российского автопрома.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости