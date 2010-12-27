В Манеже открылся Московский культурный форум

Гостей мероприятия ожидает трехдневная программа

23 марта в столице открылся "Московский культурный форум". Деятели культуры проведут фестивально-образовательную программу для жителей и гостей столицы. Мероприятие проводится Департаментом культуры города Москвы.

В Центральном выставочном зале "Манеж" участники смогут узнать о библиотеках и культурных центрах, посетить театральные постановки, поучаствовать в дискуссиях, а также встретится с известными актёрами и телеведущими. За три дня в рамках программы будет представлено более 500 учреждений культуры, более 800 мероприятий, более 500 мастер-классов и более 40 творческих встреч. В Большом зале пройдут концерты "Московского дома музыки", джазового оркестра под управлением И. Бутмана и симфонического оркестра "Русская филармония". В субботу, 24 марта, на главной сцене зрители увидят "Ночь театров".

Мероприятие включает в себя деловую часть – для специалистов сферы культуры и искусства. Вход на форум все три дня будет свободным.

Фото: piter.tv