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В МО "Правобержный" выстроилась огромная очередь за билетами на елку

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Петербуржцы вместе с детьми начали занимать место в очереди с самого утра.

Жители Невского района выстроились в очередь за билетами на детские елки. Руководство МО "Правобережый" не ожидали такого ажиотажа. Очевидцы поделились видео в социальных сетях.

Местные жители сообщили о том, что всего было выделено 1800 билетов. Судя по реакции на видео, горожане оказались недовольны тем, что им придется провести какое-то время в ожидании пригласительного. 

По информации "78.ru", в МО петербуржцев пригласили к 14:00, но горожане начали собираться еще с 10:00.

Видео: vk.com/govorit_nrayon

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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