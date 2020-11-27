В МИД Венгрии заявили о сильном лобби против вакцин "извне Евросоюза"

Власти страны готовы купить российскую вакцину, но сталкиваются с давлением ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Европе действует сильное лобби против вакцин "извне". Так политик ответил на вопрос о том, испытывает ли Будапешт давление ЕС из-за желания приобрести российское лекарство.

Ранее Сийярто заявлял, что несмотря на угрозы санкций от ЕС станет первым государством союза, которое приобретет российскую вакцину и начнет в ближайшие недели испытания. По словам политика, власти Венгрии будут действовать в интересах народа.

Конечно, есть сильное лобби против вакцин, которые приходят извне Европейского союза. Но такова жизнь. Мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место

Петер Сийярто

Напомним, что в середине августа Минздрав РФ зарегистрировал первую вакцину от коронавируса под названием "Спутник V". Препарат состоит на базе двух штаммов аденовируса. Он разработан представителями Центра имени Гамалеи. В июне и июле 2020 года вакцина прошла клинические испытания.

Видео: YT / Россия 24