Специалистам удалось собрать более 12,5 тыс. кубометров смеси в районе аварии на ТЭЦ-3.

В МЧС рассказали о сборе топливно-водяной смеси в районе ЧП в Норильске. Об этом пишут "РИА Новости".

Собеседник агентства уточнил, что за сутки специалисты собрали 3574 кубометра смеси. На данный момент на месте аварии работают 687 человек и 264 единицы спецтехники. Известно, что резервуар хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента.

Инцидент произошёл 29 мая. В результате аварии произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива. На территории Красноярского края власти объявили режим ЧС федерального уровня. Топливо попало в местные реки. Специалисты заявили, что это происшествие можно назвать экологической катастрофой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ряду статей УК РФ.

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Видео: mchs.gov.ru