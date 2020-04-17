В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

Спасатели советуют носить маски в местах массового скопления людей.

В МЧС России рассказали о бесполезности масок на улице. Специалисты экстренного ведомства не рекомендуют носить медицинские маски во время прогулок.

Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно прокомментировали в МЧС

Сотрудники ведомства напомнили, что во время пребывания на улице более полезным занятием для человек будет дышать свежим воздухом. А медицинская маска необходима россиянам в местах повышенного скопления людей. К таким местам можно отнести магазины и аптеки. Также средство индивидуальной защиты может помочь тем, кто ухаживает за пациентами или общается с людьми с признаками заражения.

В МЧС напомнили, что у медицинских масок не наружной или внутренней сторон. Поэтому во время ношения нет принципиальной разницы, какой стороной следует надевать изделие. Основным фактором для использования средства является тот, что маска должна плотно закрывать дыхательные пути. Спасатели советуют при использовании маски менять ее как можно чаще, а также после снятия тщательно мыть руки с мылом.

В Петербурге на заводе по производству спецодежды шьют по 1 млн масок в день.

Видео: Youtube/ World Health Organization (WHO)