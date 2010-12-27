В МЧС опровергли сообщения о сильном ветре в Петербурге

Ранее сообщалось, что в городе ожидается усиление ветра до 25 м/с.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли сообщение о том, что в городе ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.

В сообщении говорится, что региональное управление МЧС днем 22 марта разослало по СМИ уточнение, согласно которому, распространенная ранее информация об ожидающемся 23 марта в Петербурге об усилении ветра является недостоверной. Далее последовали извинения за недостоверную информацию.

Отметим, что 23 марта в городе ожидается слабый или умеренный ветер, температура воздуха составит 7 градусов тепла.