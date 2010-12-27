В МЧС опровергли информацию о включении сирен для петербуржцев

Громкоговорители работали только на закрытых химических предприятиях.

Представители МЧС по региону отметили, что включение и проверка сирен в Петербурге проводилась только на режимных объектах, поэтому местные жители не могли слышать сообщения. По данным пресс-службы экстренного ведомства, готовность устройств проверили на химически опасных объектах города. Мероприятия носили плановый ежеквартальный характер.

Проверка на таких объектах проходит обычно в закрытом режиме, без оповещения населения Санкт-Петербурга. Таким образом, распространенная в СМИ информация о проверке системы оповещения в городе не соответствует действительности. отмечают представители МЧС по региону

Спасатели пояснили, что общая проверка по всему Петербургу запланирована только на четвертое октября. Позже ведомство предоставит сведения с подробностями планирования данного события.

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