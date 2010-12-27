Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В МЧС опровергли информацию о включении сирен для петербуржцев
Сегодня, 13:08
0
lesjasap
87

В МЧС опровергли информацию о включении сирен для петербуржцев

0
 
 

Громкоговорители работали только на закрытых химических предприятиях.

Представители МЧС по региону отметили, что включение и проверка сирен  в Петербурге проводилась только на режимных объектах, поэтому местные жители не могли слышать сообщения. По данным пресс-службы экстренного ведомства, готовность устройств проверили на химически опасных объектах города. Мероприятия носили плановый ежеквартальный характер.

Проверка на таких объектах проходит обычно в закрытом режиме, без оповещения населения Санкт-Петербурга. Таким образом, распространенная в СМИ информация о проверке системы оповещения в городе не соответствует действительности.

отмечают представители МЧС по региону

Спасатели пояснили, что общая проверка по всему Петербургу запланирована только на четвертое октября. Позже ведомство предоставит сведения с подробностями планирования данного события.

Фото: Pixabay.com

Теги:
Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

Оставить комментарий

5