В Любашинском саду фонтан восстановят на год раньше срока

Чиновники ускорятся ради юбилея Кировского района.

В Любашинском саду фонтан восстановят на год раньше запланированного срока. Об этом сообщил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению города Андрей Бондарчук в ответ на запрос парламентария Надежды Тихоновой.

Заместитель главы регионального отделения "Справедливая Россия" рассказала о результатах обращения по вопросу реконструкции и проектирования объекта, которым занимается "Водоканал". Сроки восстановления фонтана предполагают период 2020-2021 года. Такое ускорение связано с тем, что в 2021 году жители празднуют 85-летие Калининского района.

Уже долгое время бывший фонтан Любашинского сада находится в запустении и очень портит вид любимого места отдыха жителей Калининского района. Зимой оставшийся от бывшего фонтана декоративный бассейн – подо льдом, а в теплое время года – замусорен. В социальных сетях мы провели опрос среди жителей Калининского района, более 76% жителей высказались в пользу нового фонтана. отмечает Надежда Тихонова

Также глава ведомства рассказал, что в рамках программы будет разработан новый дизайн фонтана. Архитектурное решение будет согласовано с Администрацией. Предварительные эскизы уже рассмотрены комиссией. Отбор работ проводился 7 июня.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга! рассмотрят возможность выполнения проектирования реконструкции фонтана в 2020 году, строительно-монтажных работ в 2021 году делится планами чиновник

Напомним, что объект по Замшиной улице был передан под управление "Водоканала" в 2011 году. Он находился в аварийном состоянии и требовал проведения работ по восстановлению гидроизоляционного слоя поверхности чаши. Ориентировочная стоимость работ составит 70 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv