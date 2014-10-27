В Лужском районе мужчина задушил жену поясом от ее же халата

21 сентября около десяти часов вечера в одной Лужской семье разразился скандал, закончившийся убийством жены. Как стало известно следствию, в деревне Пехенец 60-летний мужчина задушил свою 65-летнюю супругу. Инцидент произошел в частном доме четы. О происшествии сообщили соседи.

По рассказам подозреваемого, в пылу ссоры он схватил пояс от халата и затянул его на шее своей возлюбленной. Он перестал ее душить только после того, как тело женщины обмякло и перестало сопротивляться.

В настоящее время убийца арестован.Против него возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.