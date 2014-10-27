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В Лужском районе мужчина задушил жену поясом от ее же халата
Сегодня, 10:18
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lesjasap
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В Лужском районе мужчина задушил жену поясом от ее же халата

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21 сентября около десяти часов вечера в одной Лужской семье разразился скандал, закончившийся убийством жены. Как стало известно следствию, в деревне Пехенец 60-летний мужчина задушил свою 65-летнюю супругу. Инцидент  произошел в частном доме четы. О происшествии сообщили соседи.
 
По рассказам подозреваемого, в пылу ссоры он схватил пояс от халата и затянул его на шее своей возлюбленной. Он перестал ее душить только после того, как тело женщины обмякло и перестало сопротивляться. 
 
В настоящее время убийца арестован.Против него возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. 
Теги: лужский район , убийство
Категории: Новости СПб

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