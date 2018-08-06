В Лужском районе 36-летний автовладелец на "КИА Оптима" вылетел в кювет

Водитель скончался на месте от полученных травм.

Вечером 6 августа, на на 73 километре автодороги Великий Новгород-Луга водитель на "КИА Оптима" вылетел в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель, управляя автомобилем "КИА Оптима", совершил съезд в левый, по ходу движения, кювет с опрокидыванием и последующим наездом на неподвижное препятствие - дерево, рассказывают в веомстве.

Как сообщают сотрудники ГИБДД, 36-летний водитель иномарки скончался прямо на месте от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка.