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В Лужском районе 36-летний автовладелец на "КИА Оптима" вылетел в кювет

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Водитель скончался на месте от полученных травм.

Вечером 6 августа, на на 73 километре автодороги Великий Новгород-Луга водитель на "КИА Оптима" вылетел в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по  Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель, управляя автомобилем "КИА Оптима", совершил съезд в левый, по ходу движения, кювет с опрокидыванием и последующим наездом на неподвижное препятствие - дерево, рассказывают в веомстве.

Как сообщают сотрудники ГИБДД, 36-летний водитель иномарки скончался прямо на месте от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка. 

Теги: дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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