В Лондоне из самолета выпал труп

Речь, вероятно идет о безбилетнике, который спрятался возле шасси.

Из самолета, который летел в Лондон, на землю упал труп.

В воскресенье 30 июня жители частного дома обнаружили у себя в саду труп и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники смогли установить, что это был безбилетник Kenya Airways, который спрятался в нише для шасси. Самолет летел из Кении в аэропорт Хитроу (Лондон). Безбилетный пассажир, вероятно, замерз насмерть на большой высоте.

При выпуске шасси тело вывалилось и упало в сад. При осмотре самолета были найдены вещи погибшего и небольшой запас еды и воды.

Фото: Kenya Airways