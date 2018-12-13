В Ломоносовском районе полицейские устанавливают обстоятельства госпитализации девушки с огнестрельным ранением

В одном из домов поселка Ропша Ломоносовского района девушка двадцати шести лет совершила выстрел себе в голову из травматического оружия.

Правоохранительные службы Ломоносовского района устанавливают причины и детали госпитализации девушки в одну из местных клиник с огнестрельным ранением. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Инцидент произошел вчера, во вторник, 28 мая. К сотрудникам полиции поступила информация о том, что в одном из домов поселка Ропша Ломоносовского района девушка двадцати шести лет совершила выстрел себе в голову из травматического оружия. Оружие она взяла у знакомого тридцати шести лет, пребывавшего в тот момент с ней в гостях. Девушка выжила, сейчас она находится под наблюдением медиков. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 4 статьи 20.8 КоаП РФ (нарушение правил хранения оружия). Проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего.

Источник: пресс-служба ГУ МВД