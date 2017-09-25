В Лодейном поле жестоко избили 16-летнего парня

В Лодейном поле закончилось расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью 16-летнему парню.

Как сообщает портал 47news, в Лодейном поле было завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью 16-летнему молодому человеку.



По данным следствия, драка между подростками произошла в апреле этого года на крыльце МКОУ ДО "Лодейнопольский детский центр эстетического развития" на проспекте Ленина. 17-летний парень ударил 16-летнего подростка несколько раз по голове. А после догнал его у одного из домов на проспекте Ленина и продолжил наносить удары по голове руками и ногами.



Уголовное дело было передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.