В Ленобласти мать оставила младенца с трехлетней в запертой квартире и включенными конфорками плиты

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело на молодую мать за оставление в опасности маленьких детей.

В Ленинградской области 23 января сотрудниками ОМВД по Лодейнопольскому району возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней девушки по статье "оставление в опасности".

Установлено, что 18 января текущего года молодая мать вышла из квартиры на Октябрьском проспекте в Лодейном Поле, где остались её годовалый сын и трехлетняя дочь. По возвращении, 21-летняя поняла, что дети заперли дверь изнутри. После тщетных попыток проникнуть в квартиру девушка вызвала МЧС. Прибывшие спасатели вскрыли дверь, а когда зашли внутрь помещения, то осознали, что запертая дверь - не самое страшное. Маленькая девочка включила конфорки электроплиты, которые за время отсутствия матери раскалились добела.

Известно, что мать воспитывает детей одна. Полицейским она сообщила, что отлучалась в магазин.