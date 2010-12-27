В Лодейном Поле пройдет футбольный матч к 100-летнему юбилею первой футбольной команды города

В сентябре 1919 года в Лодейном Поле состоялся первый матч только что созданной городской команды футболистов со спортсменами из Петрозаводска.

В четверг, 12 сентября, в городе Лодейное Поле состоится футбольный матч, посвященный 100-летнему юбилею первой футбольной команды города.

В сентябре 1919 года в Лодейном Поле состоялся первый матч только что созданной городской команды футболистов со спортсменами из Петрозаводска. В честь вековой годовщины того матча запланирован спортивный праздник, организованный при поддержке Федерации футбола Ленинградской области в рамках объявленного Года здорового образа жизни. Участие в мероприятии примут команды юниоров и ветеранов футбола, а также игроки клубов "Зенит" и областного футбольного клуба "Ленинградец".

Мероприятия пройдут на базе лодейнопольского футбольного клуба Славатор. Откроет праздник мастер-класс по владению мячом, который проведут футболисты клуба "Ленинградец". Далее состоится историческая встреча команд ветеранов футбола Лодейного Поля и Петрозаводска. Средний возраст игроков – 60 лет, а самому возрастному футболисту – уже 72 года. Игра будет проходить в два периода по 20 минут на укороченном поле. Завершит праздник встреча команды чемпионов СССР, ветеранов команды "Зенит 84" и сборной Лодейнопольского района "Звезда Славатора". Все участники будут удостоены юбилейных памятных медалей.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО