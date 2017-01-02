В Липецкой области перевернулся автобус, есть погибшие

В салоне находилось 17 человек.

В четверг, 26 декабря, в Липецкой области перевернулся рейсовый автобус. В результате трагедии погибло двое человек, сообщает Единой дежурно-диспетчерской служба Становлянского района.

Авария случилась вечером на 356-м км трассы М-4 Дон. По предварительной информации водитель автобуса не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. В салоне находилось 17 человек. Двое из пассажиров погибли, остальные 15 получили различные травмы.

По факту происшествия проводится проверка.