В Ленобласти жертвами ДТП стали двое детей

Двое шестилетних близнецов погибли, несмотря на нахождение в детских креслах.

В четверг, 30 мая на автотрассе "Санкт-Петербург - Морье" произошло страшное ДТП с человеческими жертвами. По данным Piter.TV, во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись Nissan Note и фура КамАЗ.

Иномарку, за рулем которой находилась 45-летняя автоледи, занесло на дороге. Она потеряла управление, а ее автомобиль вынесло под грузовик, у которого были казахские номера. В результате столкновения погибли двое 6-летних сыновей женщины, находившиеся в легковушке.

Водителя Nissan госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.

Видео: Piter.TV