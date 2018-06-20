По подозрению в убийстве задержаны отец молодого человека и друг-пожарный.

В Ленобласти зарезали молодого парня. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", тело 28-летнего парня нашли в субботу, 30 марта в половине первого ночи в поселке Мга, в квартире дома 64 по Комсомольскому проспекту. В результате проверки выяснилось, что смерть наступила от ножевого ранения в живот.



По подозрению в совершенном преступлении задержаны 57-летний отец погибшего и 23-летний сотрудник пожарной части. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.