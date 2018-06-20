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В Ленобласти зарезали молодого парня
Сегодня, 19:45
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TretyakovaS

В Ленобласти зарезали молодого парня

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По подозрению в убийстве задержаны отец молодого человека и друг-пожарный.

В Ленобласти зарезали молодого парня. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", тело 28-летнего парня нашли в субботу, 30 марта в половине первого ночи в поселке Мга, в квартире дома 64 по Комсомольскому проспекту. В результате проверки выяснилось, что смерть наступила от ножевого ранения в живот.

По подозрению в совершенном преступлении задержаны 57-летний отец погибшего и 23-летний сотрудник пожарной части. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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