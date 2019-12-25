В Ленобласти зафиксировали первые случаи клещевого боррелиоза

Житель Ленобласти заразился болезнью Лайма после укуса клеща.

С 31 мая по 6 июня в Сосновом Бору за врачебной помощью после укусов клещей обратились 26 жителей. Три принесенных для анализа клеща оказались переносчиками бактерий бактериями рода Borrelia - возбудителями боррелиоза, или болезни Лайма.

Сообщается и о первой жертве клещевого боррелиоза - один из жителей Соснового Бора заразился болезнью Лайма от укуса вредного насекомого. Всего по данным Роспотребнадзора с начала года на 1 июня зарегистрировано 2204 пострадавших от укусов клещей, из них 521 - ребенок.

Покусанные клещами зарегистрированы на территории всех 17 районов области, но чаще других люди становились жертвами насекомых в Тихвинском - 383, Волховском - 240, Гатчинском - 235, Бокситогорском - 217, Всеволожском - 208, Киришском - 202, Кингисеппском - 183 и Подпорожском - 160 - районах.

Роспотребнадзор призвал родителей разъяснить детям опасность заболеваний, передающихся клещами, и соблюдать меры профилактики.

Naked Science со ссылкой на группу ученых рассказал о новом виде клеща, обнаруженном в России.

Фото: Pixabay