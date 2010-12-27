В Ленобласти задержан 17-летний грабитель

В выборгском районе несовершеннолетний юноша хотел украсть деньги из кассы кафе, но их там не оказалось

В Выборгском районе правоохранительные органы застали на месте преступления 17-летнего воришку, который хотел ограбить кассу кафе быстрого питания.

29 октября в 6 утра сотрудники Росгвардии получили сообщение о проникновение в кафе. Прибыв на место, они обнаружили разбитое окно и оперативно перекрыли все пути отступления для грабителя. Юношу задержали при попытке вылезти в окно.

В полиции подросток признался, что хотел забрать деньги из кассы, но он оказалась пустая.

По факту преступления проводится проверка.