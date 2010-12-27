В Ленобласти задержали телефонного террориста

Полиция задержала очередного телефонного террориста, находящегося в алкогольном опьянении

15 октября вечером в полицию Волосовского района Лениградской области поступило сообщение о звонке в МЧС с неизвестного номера. Мужской голос сообщил службе спасения, что оставил на автовокзале в Волосово бомбу.

Несмотря на участившиеся звонки о несуществующих бомбах, полиция отправилась на вызов и за 30 минут проверила безопасность вокзала. За это время удалось расшифровать номер «минера». Сотрудники уголовного розыска оперативно приехали по адресу, где обнаружили мужчину в сильном алкогольном опьянении.

Как оказалось, звонок поступил из деревни Бегунцы, которая расположена в 22 километрах от вокзала в Волосово. В Съемной квартире оперативники задержали 37-летнего жителя Новгородской области. У мужчины также обнаружили два мобильных телефона.

На Новгородца заведено уголовное дело о ложном заминировании.