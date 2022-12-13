В Ленобласти за минувшие сутки 68 человек заразились ковидом

В Ленобласти за минувшие сутки выявили 68 новых случаев заражения ковидом. Об этом сообщили в оперштабе.
Это более чем в два раза меньше, чем сутками ранее, когда врачи зарегистрировали 142 новых COVID-больных. В больницы госпитализировали восемь человек, выздоровели 66 пациентов.
Ранее в Петербург привезли 32 тысячи комплектов доз вакцины "Спутник V". В ближайшее время вакцины будут развезены по поликлиникам.
Фото: piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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