В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

Об этом стало известно на заседании регионального правительства. На данный момент вакцинированы 50% населения старше 60 лет.

В Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Об этом 24 ноября сообщила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Историк на заседании правительства. Официальный документ на сайте ведомства пока не опубликован.

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат люди старше 18 лет, которые обучаются в средне-специальных учебных и высших учебных заведениях. Федеральные государственные служащие, которые работают в Ленобласти, также должны сделать прививку. Требования не распространяются на тех, у кого есть медотвод.

По словам Ольги Историк, заболеваемость COVID-19 за последний месяц составляла 0,9% от общего количества заболевших в России. Объем тестирования увеличился, однако пока остается недостаточным. Тестировать на ковид будут не только больных внебольничной пневмонией и ОРВИ, но и контактных граждан без симптомов. Тестирование позволяет выявить около 12% заболевших, у которых не было клинических проявлений заболевания.

Несколькими часами ранее губернатор Александр Дрозденко сказал, что в области не будут ужесточать антиковидные меры. Возможны лишь "точечные уточнения и разъяснения действующих мер".

Ранее губернатор Ленобласти отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов.

Видео: администрация Ленобласти