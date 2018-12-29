В Ленобласти врачи спасают младенца, упавшего с кровати

Состояние малыша медики оценивают как тяжелое.

В 47 регионе младенец был серьезно травмирован, упав с кровати. Ребенка в срочном порядке доставили в больницу. При этом его состояние медики оценивают как тяжелое, сообщают в онлайн-издании "Мойка78".

Как рассказали журналистам, ушибы младенец получил при падении с дивана в одном из домов селения городского типа Янино во Всеволожском районе Ленинградской области.

Грудного ребенка привезли во Всеволожскую ЦРБ 22 января с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, закрытым переломом правой теменной кости, кровоизлиянием в оболочку мозга и другими травмами.

Источник: онлайн-издание "Мойка78"