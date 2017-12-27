В Ленобласти воссоздали объект культурного наследия "Дом авиаторов"

Реставрационные работы в здании производились в рамках региональной государственной программы "Развитие культуры в Ленинградской области". В настоящее время объект передан ГБУК ЛО "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни".

Напомним, что речь идет о доме, где в 1941-1943 годах жили авиаторы, защищавшие Ленинград. Среди них Герои Советского Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник П.А., Преображенский Е.Н., Чванов В.Т. и другие. В музее будет представлен весь боевой путь полка, отражены самые значительные события его героической истории.