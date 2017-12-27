Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Картина дня
В Ленобласти воссоздали объект культурного наследия "Дом авиаторов"
Вчера, 13:49
0
Shdaria
484

В Ленобласти воссоздали объект культурного наследия "Дом авиаторов"

0
 
 

В Ленинградской области возродили объект культурного наследия, входящего в состав музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" по поручению президента России о воссоздании

Реставрационные работы в здании производились в рамках региональной государственной программы "Развитие культуры в Ленинградской области". В настоящее время объект передан ГБУК ЛО "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни". 
 
Напомним, что речь идет о доме, где в 1941-1943 годах жили авиаторы, защищавшие Ленинград. Среди них Герои Советского Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник П.А., Преображенский Е.Н., Чванов В.Т. и другие. В музее будет представлен весь боевой путь полка, отражены самые значительные события его героической истории.
 
Помещение будет условно поделено на несколько основных зон. Первая - на основе военных  архивов и исторической литературы расскажет посетителям о боевой работе военных летчиков Второй мировой  войны. Вторая зона - "интерактивная" даст возможность зрителю стать "соучастником".
vsevologsk.com
Фото: 
Теги: дом авиаторов в ленобласти , новости ленобласти , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5