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В Ленобласти воры вынесли из продуктового магазина 100 тыс. рублей и табак

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Воры повредили  двери в погрузочной зоне и на складе.

Сегодня, 6 марта, в полицию обратилась петербурженка с заявлением о краже. Из магазина "Магнит" на Колтушском шоссе, 110, в деревне Старая злоумышленники вынесли 100 тыс. рублей и сигареты. 

По информации Piter.tv, воры повредили  двери в погрузочной зоне и на складе. Они вскрыли сейф, забрали деньги и прихватили со стенда табачную продукцию. 

На кадрах видно, как грабители в масках запихивают блоки сигарет в черные целлофановые пакеты и убегают прочь. 

Сейчас оценивается материальный ущерб. Проводится проверка. Подробности уточняются.

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Видео: Piter.tv

Теги: деревня старая, кража, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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