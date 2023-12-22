В Ленобласти воры вынесли из продуктового магазина 100 тыс. рублей и табак

Воры повредили двери в погрузочной зоне и на складе.

Сегодня, 6 марта, в полицию обратилась петербурженка с заявлением о краже. Из магазина "Магнит" на Колтушском шоссе, 110, в деревне Старая злоумышленники вынесли 100 тыс. рублей и сигареты.

По информации Piter.tv, воры повредили двери в погрузочной зоне и на складе. Они вскрыли сейф, забрали деньги и прихватили со стенда табачную продукцию.

На кадрах видно, как грабители в масках запихивают блоки сигарет в черные целлофановые пакеты и убегают прочь.

Сейчас оценивается материальный ущерб. Проводится проверка. Подробности уточняются.

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Видео: Piter.tv