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nadiputintseva
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В Ленобласти водитель протащил человека по дороге

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Водитель на жигулях пытался скрыться с места происшествия

Перед поселком Янино во Всеволожском районе водитель на жигулях протащил по дороге зацепившегося за авто пассажира. Очевидцы сообщают, что нарушитель патылся скрыться с места преступления.

На видео хорошо видно, что отечественное авто уже изрядно подбито. Как оказалось, чуть дальше произошло ДТП. Жигули въехали в ГАЗель, а мужчина таким образом решил задержать водителя.

Очевидцы сообщили, что скрывшегося виновника ДТП через километр задержали сотрудники ДПС. Пользователи соцсетей предполагают, что такая отчаянная попытка к бегству могла быть связана с отсутствием документов или алкогольным опьянением.  

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп , новости спб
Категории: Новости СПб ДТП Происшествия

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